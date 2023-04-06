قرار من «أوقاف القدس» بشأن الاعتكاف فى المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وجه مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فى القدس، جميع المسلمين ومن يستطيع من مدن وقرى فلسطين لإعمار المسجد الأقصى المبارك، والصلاة والتعبد وقراءة القرآن ونيل الأجر المضاعف فى أولى القبلتين، وخصوصاً قبل انقضاء شهر رمضان المبارك.





وأصدر المجلس، بيانًا، أمس الأربعاء، أكد فيه أن المسجد الأقصى لم ولن يغلق فى وجه المعتكفين، كل حسب استطاعته وبرنامجه ونيته، طيلة أيام وليالى شهر رمضان الفضيل.

وطلب المجلس من دول منظمة التعاون الإسلامى الوفاء بالتزاماتها تجاه مسرى نبينا عليه السلام لوقف اعتداءات واقتحامات شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلى ضد المسجد الأقصى المبارك وحرمة شهر رمضان الفضيل وحرمة المصلين المسلمين.

واستنكر مجلس الأوقاف، اعتداء شرطة الاحتلال والقوات الخاصة على المعتكفين داخل الأقصى المبارك بالضرب المبرح، وإخراجهم من عبادتهم واعتقالهم، وتكسير أبواب ونوافذ وصوتيات وخزائن كهرباء وحرق سجاد وتدمير غرفة العيادة الصحية فى الأقصى فى تحد واضح لمشاعر المسلمين.

وطالب المجلس، الشرطة الإسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال، بالبقاء خارج بوابات الأقصى، وتمكين المصلين من كل أرجاء فلسطين من ممارسة حقهم بالوصول إلى مسجدهم الأقصى طيلة أيام السنة، داعيا للإفراج الفورى عن جميع المعتقلين من داخل المسجد الأقصى، وإلغاء أوامر إبعاد عشرات المقدسيين عنه.

وشدد المجلس على أنه فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع والمستجدات فى المسجد الأقصى المبارك، بإسناد مباشر من صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية، وبدعم ورباط أهل القدس وفلسطين ومن آزرهم من مسلمى وأحرار العالم للحفاظ على الأقصى مسجدا خالصا للمسلمين وحدهم كما هو الوضع القائم.