قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى مجدداً

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى مجدداًاعتدت قوات الاحتلال الصهيوني مجددا مساء الأربعاء، على المعتكفين والمصلين في المصلى القبلي والمسجد الأقصى ما أسفر عن وقوع إصابات.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن مصادر مقدسية، القول: "إن أعداد كبيرة من قوات العدو اقتحمت الأقصى من جهة باب المغاربة قبيل الانتهاء من صلاة التراويح، بينما أغلق المعتكفون في المصلى القبلي الأبواب لصد اقتحام".

وذكرت المصادر ذاتها، أن شرطة العدو الصهيوني تتواجد هذه اللحظات على أبواب المسجد القبلي.

وأشارت إلى أن الاعتداء الجديد أسفر عن إصابة بعض المعتكفين بينهم سيدة، حيث اطلقت القوات قنابل الغاز والصوت اتجاههم، إضافة إلى الاعتداء عليهم بالضرب.

وأضافت المصادر: إن طائرة استطلاع تحلق فوق المصلى لمراقبة المصلين.

وكانت وسائل إعلام العدو الصهيوني قد أكدت اليوم أن ما يسمى بـ"وزير الامن القومي"، إيتمار بن غفير أمر شرطة العدو بالاستعداد لاقتحام الأقصى وفض الاعتكاف بالقوة.

ومنذ بداية شهر رمضان المبارك، تعتدي قوات خاصة من جيش العدو الصهيوني بأوامر من حكومة بنيامين نتنياهو، على المعتكفين والمصلين، وتفرض اجراءات مشددة عليهم، وعلى المواطنين القادمين من الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، لمنع وصولهم للأقصى.