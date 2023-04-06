زاخاروفا: سنفعل ما بوسعنا لمنع تزويد كييف بـ هذه القذائف

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ردا على سؤال حول تلافى توريد واستخدام ذخيرة باليورانيوم المنضب فى دونباس وأوكرانيا: "أود التأكيد مرة أخرى أننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان منع أى أحد من اتخاذ هذه الخطوة غير المسؤولة".
وكانت سلطات بريطانيا قد أعلنت سابقا أنها ستزيد أوكرانيا بقذائف تحتوى على اليورانيوم المنضب لزيادة الفعالية فى تدمير المركبات المدرعة، فيما علق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قائلا "إن روسيا ستضطر للرد بشكل متناسب فى حال بدأ الغرب الجماعى بالفعل فى استخدام أسلحة ذات مكوّن نووى".
وحذّرت السفارة الروسية لدى لندن من نقل ذخيرة تحتوى على اليورانيوم المنضب، إلى كييف.
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