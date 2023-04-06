بوتين: كييف تستخدم إمكانات الاستخبارات الغربية للتخطيط لشن هجمات فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "تاس"، أوضح بوتين، فى اجتماع لمجلس الأمن الروسى، أن الأدلة تؤكد أن نظام كييف متورط فى الأعمال التخريبية والإرهابية فى موسكو، وذلك بمساعدة إمكانات أجهزة المخابرات الغربية على حد تعبيره.

وأضاف أن الوضع فى هذه المناطق "المناطق الأربع الجديدة المنضمة إلى روسيا" لا يزال متوترا، وأن نظام كييف يواصل ارتكاب جرائم جسيمة ضد المدنيين الذين يعيشون هناك، ولا يرحم أحدا، ويطلق قذائف صاروخية ومدفعية وقذائف هاون على البلدات والقرى".

وأشار الرئيس الروسى إلى الهجمات الإرهابية ضد المسؤولين وأفراد إنفاذ القانون والصحفيين والشخصيات العامة ومدرسى المدارس والكليات، مطالبا بضمان أقصى درجات الأمن لسكان المناطق الجديدة.