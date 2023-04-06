جوتيريش يعرب عن صدمته إزاء عنف الاحتلال فى المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الأربعاء، إنه يشعر بالصدمة والذهول إزاء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى واستخدامقواته العنف المفرط بحق المصلين الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى المبارك.





ونسب مركز أنباء الأمم المتحدة إلى ستيفان دوجاريك، المتحدّث باسم جوتيريش قوله إنّ "الأمين العام مصدوم ومذهول للمشاهد التى رآها هذا الصباح للعنف والضرب من جانب القوات الإسرائيلية داخل المسجد القبلى فى القدس، والتى حدثت فى فترة مقدّسة بالنسبة لكلّ من اليهود والمسيحيين والمسلمين، وهى فترة يجب أن تكون للسلام واللاعنف". وأضاف أن "أماكن العبادة يجب أن تُستخدم حصراً لإقامة احتفالات دينية سلمية".

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