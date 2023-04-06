موسكو: تحطم طائرة أوكرانية بمقاطعة بريانسك الروسية والقبض على قائدها

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، قالت الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالى الروسى، فى بيان: "لأسباب غير معروفة، تحطمت طائرة بالقرب من منطقة بوتوفسك السكنية، وذلك عقب تسجيل موظفى دائرة الحدود فى منطقة بريانسك انتهاكا للحدود الروسية، من قبل طائرة أوكرانية خفيفة".

وأشار البيان إلى أن دورية حدودية تمكنت من إلقاء القبض على الطيار الذى يحمل الجنسية الأوكرانية أثناء محاولته الفرار إلى أراضى كييف بعد تحطم الطائرة التى كان يقودها فى منطقة بريانسك الروسية.

يأتى هذا فى الوقت الذى كشفت فيه وزارة الدفاع الروسية عن أن قواتها تمكنت من إسقاط طائرة مقاتلة تابعة للقوات الأوكرانية من طراز "ميج-29" فى مدينة "سيليدوفو" الذى تقع فى جمهورية دونيتسك الشعبية.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد كشفت أول أمس الثلاثاء ، أن قواتها أسقطت 3 طائرات مسيرة فى محورى "خيرسون، ودونيتسك" وتدمير 3 مستودعات ذخائر تابعة للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 400 جندى فى كافة محاور القتال.