الصين تحذر أمريكا: تايوان «خط أحمر»

وقال المتحدث باسم الوزارة -فى بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس، بشأن زيارة زعيمة تايوان تساى إنج-ون، إلى الولايات المتحدة- إن "مثل هذه الأعمال تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وتنتهك بشكل خطير سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها، وترسل إشارات خاطئة خطيرة إلى القوى الانفصالية الساعية إلى ما يسمى استقلال تايوان".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة سمحت لزعيمة تايوان بالمرور من خلالها وعقدت اجتماع رفيع المستوى بينها ورئيس مجلس النواب الأمريكى كيفن مكارثى، ثالث أعلى مسؤول فى الحكومة الأمريكية، كما سمحت الولايات المتحدة للمسؤولين الأمريكيين وأعضاء الكونجرس الأمريكى بالتواصل مع تساى، ووفرت منصة تدلى من خلالها تساى بتصريحات انفصالية تسعى إلى استقلال تايوان.
وشدد البيان على أن مبدأ "صين واحدة" هو توافق عالمى للمجتمع الدولى وعُرف أساسى فى العلاقات الدولية، ويمثل الشرط المسبق والأساس لتأسيس العلاقات الدبلوماسية وتنميتها بين الصين والولايات المتحدة، كما فى البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، قدمت الولايات المتحدة تعهدات لا لبس فيها بشأن الحفاظ على الطابع غير الرسمى للعلاقات مع تايوان.
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