العالم اليوم - "تشويه سمعة".. دعوى تشهير قد تلاحق "تشات جي بي تي"

انتم الان تتابعون خبر "تشويه سمعة".. دعوى تشهير قد تلاحق "تشات جي بي تي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 10:19 صباحاً - يُعد العمدة الأسترالي، بريان هود، أول دعوى تشهير في العالم بشأن محتوى "تشات جي بي تي"، حيث حدد الأخير هود كطرف مذنب في فضيحة رشوة.

وأصبح بريان هود، الذي تم انتخابه رئيسًا لبلدية هيبورن شاير، قلقا بشأن سمعته عندما علم أن موقع "تشات جي بي تي" قد وصفه زوراً بأنه مذنب في فضيحة رشوة تورطت فيها شركة تابعة للبنك الاحتياطي الأسترالي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

كان هود يعمل بالفعل في شركة "Note Printing Australia"، لكنه كان الشخص الذي أخطر السلطات بدفع رشاوى لمسؤولين أجانب للفوز بعقود طباعة عملات، ولم يُتهم قط بارتكاب جريمة، كما قال محامون يمثلونه.

قال المحامون إنهم أرسلوا خطاب قلق إلى "تشات جي بي تي" في 21 مارس، والذي أعطى 28 يوما لإصلاح الأخطاء المتعلقة بموكلهم أو مواجهة دعوى تشهير محتملة.

وقال جيمس نوتن، الشريك في شركة "غوردون ليغال" القانونية التابعة لهود: "من المحتمل أن تكون لحظة تاريخية ، بمعنى أنها تطبق قانون التشهير هذا على ركن جديد من الذكاء الاصطناعي والنشر في مجال تكنولوجيا المعلومات".

وتبلغ مدفوعات تعويضات التشهير الأسترالية عموما 269.360 دولارا أميركيا.

وقال نوتن إن هود لم يكن يعرف بالضبط عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى المعلومات الخاطئة عنه - وهو أمر يغير من حجم التعويضات - لكن طبيعة التصريحات التشهيرية كانت خطيرة بما يكفي لدرجة أنه قد يطالب بأكثر من 200 ألف دولار.