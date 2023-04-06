العالم اليوم - بريق الذهب يخفت مع ارتفاع الدولار وترقب بيانات الوظائف

انتم الان تتابعون خبر بريق الذهب يخفت مع ارتفاع الدولار وترقب بيانات الوظائف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 10:19 صباحاً - تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في عام الخميس إذ استعاد الدولار بعض قوته بينما ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لتقييم استراتيجية السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي.

وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2014.26 دولار الأونصة في بداية التداولات بعدما بلغ أعلى سعر له منذ مارس 2022 الأربعاء. كما هبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 بالمئة إلى 2029.80 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما جعل السبائك باهظة الثمن للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال أجاي كيديا المدير لدى كيديا للسلع الأولية في مومباي "ما يحدث في السوق بسبب بعض التصحيح الفني لأن الارتفاع كان حادا جدا".

وأضاف أن البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع كانت عناصر رئيسية في دعم أسعار الذهب وأشار أيضا إلى بعض عمليات جني الأرباح قبل عطلة الجمعة العظيمة.

وصعد الذهب حوالي 2.4 بالمئة هذا الأسبوع بعد خفض مفاجئ في إنتاج النفط من قبل تحالف أوبك+ وبيانات اقتصادية أميركية ضعيفة على مدار الأسبوع، مما زاد من المخاوف من التباطؤ الاقتصادي ودفع المعدن الأصفر للارتفاع فوق 2000 دولار.

وأظهرت بيانات الأربعاء تباطؤ قطاع الخدمات الأميركي أكثر من المتوقع في مارس، كما أظهرت بيانات منفصلة أن الوظائف الجديدة في القطاع الخاص كانت أقل بكثير من التوقعات.

وينتظر المستثمرون الآن تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر مارس التي ستصدر الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى خسرت الفضة 0.7 بالمئة لتبلغ 24.81 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1001.67 دولار وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1426.95 دولار.