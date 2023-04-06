العالم اليوم - بعد تفكيك أكبر منصة إجرامية رقمية.. هكذا تحمي حساباتك

انتم الان تتابعون خبر بعد تفكيك أكبر منصة إجرامية رقمية.. هكذا تحمي حساباتك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 10:19 صباحاً - شهد العالم، الأربعاء، واحدة من أقوى الضربات التي وجهتها الأجهزة الأمنية للمجرمين في العالم الافتراضي، مع إغلاق منصة "جينيسيس ماركت"، التي تعد أخطر الأسواق الإلكترونية المخصصة لبيع بيانات المستخدمين.

وشنت أجهزة أمنية متعددة حول العالم سلسلة مداهمات الأربعاء ضد "جينيسيس ماركت"، شملت اعتقال 120 شخصا في دول مختلفة، فضلا عن أكثر من 200 عملية بحث وتفتيش.

ماذا وجدت السلطات؟

أعلنت الشرطة الأوروبية "يوروبول" أن المنصة كانت قد عرضت هويات أكثر من 2 مليون شخص للبيع عند وقت إغلاقها.

وجدت 80 مليون مجموعة من المعلومات السرية مثل التعاملات المصرفية وأخرى خاصة بحسابات مستخدمين على "فيسبوك"، و"أمازون"، و"بي بال"، و"نتفليكس".

المعلومات تضمنت أيضا بصمات إلكترونية وبيانات هواتف ذكية.

وحذر خبراء في الأمن السيبراني، بحسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن المجرمين في العالم الافتراضي يتبعون تكتيكات شعواء لسرقة البيانات الشخصية للمستخدمين.

وأوصى هؤلاء باتباع عدة خطوات لتفادي الوقوع ضحية لهؤلاء المجرمين، والتي تفيد أيضا ضحايا "جينيسيس ماركت":

الخطوة الأولى: تأكد من أن حساباتك لم تتعرض للاختراق

إن الضحايا المحتملين وغيرهم يحتاجون إلى التحقق بشأن ما إذا كانت بياناتهم قد تعرضت للاختراق من جانب هذه المجموعة.

ويمكن التحقق من ذلك عبر كتابة عنوان البريد الإلكتروني في منصة التحقق "Check Your Hack".

الخطوة الثانية: فعل الأمر نفسه مع الأجهزة الإلكترونية

على الضحايا المحتملين أيضا التحقق مما إذا كانت أجهزتهم الإلكترونية قد تعرضت للاختراق، لمعرفة إن كانت هناك أي نشاطات غير قانونية جرت من دون موافقتهم على أجهزتهم، مثل محاولة تسجيل الدخول من مواقع جغرافية غريبة، أو تحويل أموال أو توجيه رسائل لم يقوموا بها.

الخطوة الثالثة: تأمين أجهزتك

إذا شعر شخص ما بأن جهازه الإلكتروني مثل الحاسوب أو الهاتف الذكي قد تعرض لفيروس أو برمجيات خبيثة عليه أن يتبع الخطوات التوجيهية

لسلطة الأمن السيبراني في دولته.

وبشكل عام، فالمطلوب ضمان أن يكون الجهاز مزودا بالتحديثات الجديدة الخاصة بالأمن الرقمي قدر الإمكان، ولا ينبغي على المستخدم تجاهل أي تنبيهات بشأن تحديث الأمن الرقمي، وينصح في هذا الإطار بتشغيل التحديثات التلقائية في الجهاز إن توفرت.

الخطوة الرابعة: حماية نفسك من اختراقات مستقبلية

إن هناك سلسلة من الخطوات التي يمكن القيام بها في هذا المجال، مثل اختيار كلمات مرور قوية لكل حساب رقمي، مع التشديد على أن تكون مختلفة.