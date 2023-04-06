سول: بيونج يانج مستعدة لإجراء تجربة نووية فى أى وقت

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار، قال لى جونج-سوب وزير الدفاع الكورى الجنوبى، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربة نووية "فى أى وقت"، مؤكدًا تركيز سياسة بلاده على تعزيز الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة من بيونج يانج بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".
وقال فى إحاطة للجنة الدفاع فى الجمعية الوطنية، وسط توترات تصاعدت بسبب الأعمال الاستفزازية من قبل كوريا الشمالية، مثل كشفها مؤخرًا عن رأس نووى تكتيكى باسم هواسان-31 وإجراء اختبار هجوم نووى تحت الماء، فإن التجربة النووية لكوريا الشمالية، إذا تم القيام بها، قد تكون مصممة من أجل "التحقق التكنولوجى النهائي" اللازم للإنتاج الضخم والنشر التشغيلى للرؤوس الحربية النووية.
وأوضح أن بلاده والولايات المتحدة وضعتا إجراءات عسكرية مشتركة للرد على تجربة نووية محتملة لكوريا الشمالية بهدف إظهار الإرادة "القوية" لتحالفهما. وتشمل الإجراءات استعراض القوة المشتركة للحلفاء، بما فى ذلك الأصول العسكرية الاستراتيجية الأمريكية.
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