الصين: على جميع الأطراف الحفاظ على الوضع التاريخى للقدس

جدة - نرمين السيد - وفيما يخص أزمة المسجد الأقصى، قالت الخارجية الصينية، إننا "نشعر بقلق عميق إزاء التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعلى جميع الأطراف الحفاظ على الوضع التاريخى لمدينة القدس".

كما طالبت المجتمع الدولى باتخاذ إجراءات جوهرية لدعم حل الدولتين، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وشهدت فلسطين، مساء أمس الأربعاء، تظاهرة للتنديد بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه.

ورفع المتظاهرون لافتات مطالبة بوقف اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى، وردع اقتحامات المستوطنين للمسجد، بالإضافة إلى إتاحة حرية العبادة بالمسجد.