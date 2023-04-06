الرئيس الصينى: العلاقات مع فرنسا تمضى فى مسار إيجابى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الصينى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بكين وباريس تحافظان على التعاون والتواصل الوثيق، ولديهما القدرة على تجاوز الاختلافات. يشار إلى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، كان قد وصل أمس الأربعاء إلى الصين فى زيارة رسمية، يبحث خلالها التحديات الكثيرة التى يشهدها العالم، بدءًا بحرب أوكرانيا التى اعتبر الإليزيه أن موقف الصين منها يمكن أن "يغير" اتجاهها جذريًا ويمثل شرطًا أساسيًا لبناء شراكة متوازنة مع بكين.

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