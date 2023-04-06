تايوان ترصد مروحية عسكرية صينية و3 سفن حربية حول الجزيرة

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الدفاع الوطنى فى تايوان، اليوم الخميس، أنها رصدت مروحية عسكرية صينية وثلاث سفن بحرية حول الجزيرة، بين الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء، وحتى السادسة من صباح اليوم.





يأتى ذلك بعد اجتماع عقد بين رئيسة تايوان "تساى إنج ون" ورئيس مجلس النواب الأمريكى "كيفن مكارثى" فى مدينة لوس أنجلوس. وأفادت الوزارة -فى بيان نقله موقع "تايوان نيوز" التايوانى الإخبارى، اليوم- بأن مروحية حربية مضادة للغواصات من طراز Ka-28 تابعة للجيش الصينى دخلت الركن الجنوبى الغربى من منطقة تحديد للدفاع الجوى التايوانية.. ولم تعبر أى طائرة تابعة للجيش خط الوسط لمضيق تايوان خلال هذا الوقت. وأضاف البيان أنه ردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن الجيش الصينى. يذكر أن الصين أرسلت -منذ بداية شهر أبريل الجارى- 68 طائرة عسكرية و20 سفينة حربية حول تايوان.

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