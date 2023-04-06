روسيا: توسع الناتو فى اتجاه حدودنا يسبب مشاكل

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث باسم "الكرملين" دميترى بيسكوف، أن نشر موسكو أسلحة نووية فى بيلاروسيا يأتى دفاعا عن أمننا، مؤكدا أن محاولات جذب صربيا لاتخاذ موقف معاد لروسيا لا تتوقف، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت الرئاسة الفنلندية أعلنت الانضمام إلى "الناتو" رسميًا فى تحد واضح لروسيا وقوى الشرق الأوروبى المعارضة لانضمام دول جديدة للحلف، إذ حذر وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، من أن انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسى "الناتو" يعزز مخاطر توسع الحلف.