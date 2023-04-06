جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن "إدانة إسرائيل فى مجلس الأمن لم تعد كافية"، مطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب سياساتها، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وشهدت فلسطين، مساء أمس الأربعاء، تظاهرة للتنديد بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه. ورفع المتظاهرون لافتات مطالبة بوقف اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى، وردع اقتحامات المستوطنين للمسجد، بالإضافة إلى إتاحة حرية العبادة بالمسجد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الفلسطينية: إدانة إسرائيل فى مجلس الأمن لم تعد كافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.