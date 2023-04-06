العالم اليوم - نصائح لحماية الجهاز الهضمي في شهر الصيام

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 01:23 مساءً - الصيام لساعات طويلة خلال شهر رمضان قد يعرض الجهاز الهضمي للصائم للمعاناة خلال الإفطار، مثل الحرقة في المعدة والعسر في الهضم. ولذلك يجب على الصائم اتباع نصائح دقيقة تنظيم الأكل والشرب، وتضمن تحقيق الفوائد الصحية المرجوة من الصيا .

اضطرابات الجهاز الهضمي:

أوضحت الدكتورة فاطمة النصار أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في تصريحات لموقع دوت الخليج، أن الإفراط المفاجئ في تناول الطعام بعد ساعات طويلة من الصيام، وتناول كمية كبيرة من الأطعمة الدهنية أو الحارة خلال وجبة الإفطار، يعرض الجهاز الهضمي للصائم لاضطرابات ومشاكل صحية مختلفة أبرزها:

حرقة المعدة.

ارتجاع المريء.

عسر الهضم.

كيف يتجنب الصائم المشاكل الهضمية؟

أكدت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي على ضرورة اتباع الصائم للنصائح الصحية اللازمة خلال شهر رمضان، حتى يحافظ على سلامة جهازه الهضمي، وبالتالي يتفادى كل المشاكل الصحية التي تتسبب في معاناة خلال شهر الصيام وذلك بـ:

بدء الإفطار بتناول بكمية بسيطة من السوائل الدافئة مثل طبق الشوربة لتهيئة الجهاز الهضمي ببدء عملية الإفطار.

التدرج في عملية تناول الطعام لتجنب حدوث عسر الهضم.

تجنب الوجبات ذات السعرات الحرارية المرتفعة.

استبدال اللحوم الحمراء باللحوم البيضاء كالدواجن والأسماك.

الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والالياف الموجودة في الخضار والسلطات.

الابتعاد عن تناول الحلوى الدسمة خاصة عقب الإفطار مباشرة.

تناول وجبات خفيفة وصغيرة على فترات زمنية طوال الفترة من الإفطار وحتى السحور.

شرب كمية من المياه لا تقل عن 2 لتر على فترات متقطة خلال الإفطار.

ممارسة تمارين رياضية منزلية خفيفة بعد ساعة أو ساعتين من الإفطار.

اختفاء مشكلات هضمية بفضل الصيام الصّحي

يضمن الصيام الصحي خلال شهر رمضان، والتقيد باتباع النظام الغذائي الصحيح، العديد من الفوائد على الجهاز الهضمي للإنسان، حيث أبرزت الكثير من الدراسات اختفاء العديد من الأعراض المرتبطة بأمراض الجهاز الهضمي والاضطرابات الهضمية ومن أبرزها: