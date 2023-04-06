حسام زكى: إسرائيل تصفى مشاكلها الداخلية على حساب الشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - أعرب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، عن دعمه للتحرك الأردنى الفلسطينى فى مجلس الأمن، مؤكدا أن هدف الجامعة العربية هو حماية الشعب الفلسطينى.





وقال السفير حسام زكى، إن إسرائيل تصفى مشاكلها الداخلية على حساب الشعب الفلسطينى، فكلما تأزم الوضع فى إسرائيل يتم الاعتداء على الفلسطينيين. وتابع أننا نسعى دائما للتحرك دوليا لإدانة الممارسات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن دول العالم تندد بوحشية العدوان الإسرائيلى على المصلين. كما طالب دول العالم بدعم حل الدولتين والحق الفلسطينى، مشددا على ضرورة تجاوب المجتمع الدولى مع فكرة حماية الفلسطينيين، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية". وشهدت فلسطين، مساء أمس الأربعاء، تظاهرة للتنديد بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه. ورفع المتظاهرون لافتات مطالبة بوقف اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى، وردع اقتحامات المستوطنين للمسجد، بالإضافة إلى إتاحة حرية العبادة بالمسجد.

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