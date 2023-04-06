العالم اليوم - إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 02:20 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية اعترض صاروخا أطلق على ما يبدو من لبنان، فيما أفادت أنباء عن إطلاق مزيد من الصواريخ.

وفي تفاصيل الحدث: أوضح الجيش في بيان أنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان اتجاه إسرائيل وتم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات الجوية.

كان الجيش قد فعل صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق محتمل لصواريخ في شمال إسرائيل على حدود لبنان.

قال مراسل "دوت الخليج"، إن هناك معلومات عن إطلاق وابل من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، مضيفا أن صافرات الإنذار تدوي من جديد في الجليل الأعلى.

استدعت إسرائيل مقاتلات من سلاح الجو للتعامل مع الموقف.

طلبت السلطات الإسرائيلية من سكان المناطق الحدودية مع لبنان دخول الملاجئ.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل .. في رعاية الله وحفظة