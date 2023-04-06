العالم اليوم - بنك الاستثمار الصيني يخطط للتوسع في السعودية والإمارات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 02:20 مساءً - تعتزم شركة "تشاينا إنترناشونال كابيتال "CICC" أو بنك الاستثمار الصيني، التوسع بدولتي الإمارات والسعودية وسط جهود الرئيس الصيني، شي جين بينغ لتوثيق العلاقات مع منطقة الشرق الأوسط.

وبالفعل أسس البنك مكتبين وبصدد الحصول على التراخيص اللازمة لتقديم أنشطة الخدمات المالية، وفق باري تشان رئيس قسم آسيا وأستراليا بالمصرف.

وأوضح باري تشان رئيس شركة الوساطة في آسيا وأستراليا، أن بنك الاستثمار الصيني أقام مكتبين، وهو بصدد الحصول على التراخيص اللازمة للقيام بأنشطة الخدمات المالية.

وذكر، في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ، أن بنك الاستثمار الصيني لديه حالياً نحو 5 إلى 6 موظفين في مكاتبها في الشرق الأوسط، مع مزيج من الموظفين المحليين والصينيين، لخدمة المنطقة بأكملها.

وأضاف أن بنك الاستثمار الصيني يهدف إلى مساعدة المنطقة على تحويل صناعاتها لتصبح أقل اعتماداً على النفط والغاز.

الإمارات الشريك التجاري الأول عربيا مع الصين

وفي مارس الماضي، قال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد بالإمارات إن بلاده تعد الشريك التجاري الأول عربياً وخليجياً مع الصين خلال عام 2021.

وأوضح أن قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين بلغت أكثر من 264.2 مليار درهم بما يعادل 72 مليار دولار في عام 2022، محققة نمواً بنسبة 18 بالمئة مقارنة بـ223.8 مليار درهم (61 مليار دولار) في عام 2021.

وأشار إلى أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تشهد نمواً مستمراً في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ومن أبرزها: العقارات، والنقل اللوجستي، والتخزين، والخدمات المالية، والأنشطة التأمينية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات.

يشار إلى أن تشاينا إنترناشونال كابيتال كورب ليمتد هي عبارة عن بنك استثمار دولي. تقدم الشركة خدمات مالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية، وأسواق رأس المال، ومبيعات وتداول الأوراق المالية، والدخل الثابت، وإدارة الأصول، وحقوق الملكية الخاصة، وتقدّم أيضاً خدمات إدارة الثروات والأبحاث الفردية.