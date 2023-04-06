ماكرون: الحرب الروسية فى أوكرانيا تقوض السلام فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الصينى شى جين بينج، أننا نطمح لتحقيق الاستقرار والسلام فى العالم، إلا أن روسيا تنتهك سيادة أوكرانيا بما يتناقض مع المواثيق الدولية، مؤكدا أن احترام سيادة أوكرانيا شرط لتحقيق السلام الدائم.

وأوضح ماكرون، بأنه تم الاتفاق مع بكين على استبعاد السلاح النووى من أزمة أوكرانيا، قائلا إنه "ينبغى لموسكو عدم نشر أسلحة نووية فى بيلاروسيا".

وفيما يخص العلاقات الفرنسية الصينية، قال ماكرون، إننا نتعاون مع بكين فى الاقتصاد ومكافحة التغير المناخى، كما نعمل على تحقيق الأمن الغذائى.

واختتم ماكرون حديثه بالقول "من واجبنا تحمل مسؤولياتنا تجاه النزاعات الدولية"، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".