نصر الله: صمتنا على حادثة مجدو جزء من المعركة ضد إسرائيل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 6 أبريل 2023 03:09 مساءً - دوت الخليج :- قال الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية حسن نصر الله، الأربعاء، إن صمتهم بشأن حادثة انفجار "مجدو" الذي أدى إلى مقتل شخص شمالي إسرائيل هو جزء من المعركة ضد "العدو".

ولفت نصر الله في كلمة متلفزة بثتها قناة "المنار" التابعة للجماعة، إلى أن "الحادثة في شمال فلسطين المحتلة أربكت العدو الإسرائيلي بمختلف مستوياته وعلق كثيرون على صمت حزب الله، وصمتنا هو ضمن المعركة السياسية والإعلامية النفسية مع العدو".

والأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي "إصابة شخص بجروح خطيرة بعد انفجار عبوة ناسفة في مفرق مجدو (شمال)، زرعها شخص تسلل من لبنان، قبل مقتله بإطلاق نار خلال مطاردة له".

وأضاف الجيش في بيان حينها، أن "زارع العبوة تسلل من لبنان"، وأنه "يحقق في مدى تورط جماعة حزب الله اللبنانية في الهجوم".

وفي كلمته ذكر نصر الله: "سنرد على أي اعتداء ضد أي إنسان موجود على الأراضي اللبنانية سواء كان لبنانيا أو فلسطينيا أو من جنسية أخرى (..) سنرد عليه ردا قاطعا وسريعا وهذا يجب أن يكون مفهوما".

وتعليقا على حادثة مجدو، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" في بيان حينها أنها "لم تلاحظ أي عبور للخط الأزرق (الحدودي) في الأيام الأخيرة".

والخط الأزرق حددته الأمم المتحدة لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان عام 2000، بينما يتحفظ لبنان على بعض المناطق التي يمر بها في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراض لبنانية.

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