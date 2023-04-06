العالم اليوم - أول تعليق رسمي إسرائيلي على وابل الصواريخ من لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 03:22 مساءً - غرّد وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الخميس، عن عشرات الصواريخ التي انطلقت من جنوب لبنان على الدولة العبرية، قائلا إنها تواجه صواريخ من الجنوب والشمال في عيد الفصح.
وكتب إيلي كوهين على "تويتر" باللغة الإنجليزية: "في أول يوم من عيد الفصح، وبينما نجلس على طاولة العطلة مع أفراد الأسرة والأصدقاء، تواجه إسرائيل وابلا من الصواريخ من الشمال والجنوب".
وقال: "إن هذا الأمر ليس عرضيا ولا يجب أن يختبرنا أحد، فسنأخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية شعبنا وبلدنا".
ويربط الوزير في تغريدته بين الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل من جنوب لبنان وقطاع غزة.
وابل من الصواريخ على إسرائيل والأخيرة ترد
- كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في وقت سابق بأن هناك 30 صاروخا أطلقت باتجاه إسرائيل اعترضت القبة الحديدية 15 منها.
- أفاد مراسلنا بان صافرات الإنذار دوت من جديد في الجليل الأعلى.
- كشفت صحيفة هآرتس عن إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة جراء القصف.
- استدعت إسرائيل مقاتلات من سلاح الجو للتعامل مع الموقف.
- ردت إسرائيل بشكل أولي بقصف مدفعي استهدف أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور، جنوبي لبنان.
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الشاباك يجتمعون بعد قليل في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب لبحث الرد على الصواريخ اللبنانية.
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