إطلاق 100 صاروخ من لبنان باتجاه إسرائيل.. وقصف مدفعى على الجنوب

جدة - نرمين السيد - وقالت وسائل الإعلام، إن إسرائيل تتعرض لهجوم صاروخى كبير، إذ أن هناك 100 صاروخ أطلق من جنوب لبنان فى 10 دقائق، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
وبحسب القناة الإخبارية، شنت المدفعية الإسرائيلية فى المقابل قصفا على جنوب لبنان، تحديدا بمنطقتي القليلة وزبقين.
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