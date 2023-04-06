العالم اليوم - إسرائيل.. تغيير مسار الطائرات بعد القصف الصاروخي من لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 05:16 مساءً - سارعت إسرائيل إلى إغلاق مجالها الجوي في شمال البلاد، اليوم الخميس، بعد إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان.

إغلاق المجال الجوي شمالا أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي من حيفا حتى الحدود مع لبنان أمام حركة الطيران المدني.

أظهر موقع "فلايت رادار 24" المعني برصد حركة الطيران تغييرات في مسار عدد من الطائرات في شمال إسرائيل، بعد القصف الصاروخي من لبنان. عشرات الصواريخ كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بإطلاق أكثر من 30 صاروخا خلال الساعة الماضية من لبنان باتجاه إسرائيل، مبرزة أن القبة الحديدية اعترضت 15 منها.

من المنتظر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق من اليوم اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لتقييم الوضع. في أول تعليق رسمي على ما حصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، على حسابه في تويتر: "أول أيام الفصح. بينما نجلس على المائدة في العطلة مع العائلة والأصدقاء، تواجه إسرائيل صواريخ من الجنوب والشمال". وأضاف: "هذا ليس مصادفة. لا أحد يجب أن يختبرنا، سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن بلدنا وشعبنا".

تأتي الصواريخ في أعقاب اقتحام القوات الإسرائيلية، يومي الثلاثاء والأربعاء، للمسجد الأقصى واعتقال عدد من المصلين.

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