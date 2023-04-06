العالم اليوم - تحطم مروحية تابعة للجيش الياباني على متنها 10 أشخاص

انتم الان تتابعون خبر تحطم مروحية تابعة للجيش الياباني على متنها 10 أشخاص من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 05:16 مساءً - قالت اليابان اليوم الخميس إن جهود الإنقاذ جارية لتحديد موقع أي ناجين بعد سقوط إحدى طائراتها الهليكوبتر العسكرية وعلى متنها عشرة أشخاص في البحربالقرب من مياكوجيما التي تكون جزءا من سلسلة جزر أوكيناوا جنوب غرب البلاد.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تحطم مروحية تابعة للجيش الياباني على متنها 10 أشخاص .. في رعاية الله وحفظة