العالم اليوم - واشنطن: لإسرائيل الحقّ بالدفاع عن النفس بعد هجوم الصواريخ

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 07:19 مساءً - ندّدت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، بإطلاق صواريخ من لبنان وقطاع غزة على إسرائيل، وكرّرت دعمها "الراسخ" لإسرائيل.

صرّح المتحدث باسم الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين "نقرّ بحقّ إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها ضدّ أيّ شكل من أشكال العدوان".

في الإيجاز اليومي، دان المتحدث باسم الخارجية الأميركية إطلاق صواريخ من لبنان وغزة على إسرائيل. أعرب عن قلق بلاده "بشأن الوضع في القدس، ومن المهم الحفاظ على قدسية أماكن العبادة."

دعا المتحدث لتقوية التنسيق بين الطرفين خاصة في فترة الأعياد. أكثر من 30 صاروخا من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنّ الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان باتّجاه الدولة العبرية وزاد عددها عن 30 صاروخاً هي من دون شكّ "نيران فلسطينية". قال متحدّث باسم الجيش للصحافيين "نعلم علم اليقين بأنّ هذه نيران فلسطينية. قد يكون من أطلقها حماس، أو الجهاد الإسلامي. ما زلنا نحاول التوصّل إلى نتيجة نهائية بشأن هذه النقطة، لكنّه لم يكن حزب الله" اللبناني. الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس من جانبه، ندّد الامين العام للامم المتحدة بإطلاق صواريخ من لبنان على اسرائيل، وفق ما قال المتحدث باسمه الخميس، داعيا "جميع الاطراف" إلى "أكبر قدر من ضبط النفس".

صرح ستيفان دوجاريك للصحافيين "ندين إطلاق الصواريخ العديدة من لبنان على شمال اسرائيل اليوم. ندعو جميع الاطراف الى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس"، مشددا على ضرورة "تجنب أي فعل احادي الجانب قد يؤدي الى تصعيد جديد للوضع".

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