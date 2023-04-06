العالم اليوم - محمد بن راشد: أولوياتنا اقتصادية.. والقادم في 2023 أجمل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 07:19 مساءً - قال نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الخميس، إن الإمارات دولة اقتصادية وأولوياتها الوطنية اقتصادية.

وجاء في تغريدة للشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي في تويتر: "في تقرير جديد لمنظمة التجارة العالمية.. دولة الإمارات ساهمت بـ2.4 في المئة من صادرات العالم من السلع".

وأضاف: "حيث صدرت سلع للعالم بقيمة 599 مليار دولار في 2022 وبنمو 41 في المئة عن العام الذي سبقه، ولتكون في المرتبة 11 عالميا ضمن دول العالم المصدرة للسلع".

وتابع: "وبحسب منظمة التجارة العالمية، بلغ تعاملات الإمارات من السلع والخدمات 1.27 تريليون دولار في 2022 وبفائض لصالحنا بلغ 233 مليار دولار".

وأوضح الشيخ محمد بن راشد أن "القادم في 2023 أجمل وأكبر وأعظم، نحن دولة اقتصادية.. وأولوياتنا الوطنية اقتصادية.. وعلاقاتنا مع الدول ستبقى قائمة على تنمية الاقتصاد مع جميع الشعوب".