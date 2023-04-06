العالم اليوم - صواريخ لبنان.. لبيد ينتقد نتنياهو ويدعم "الرد بقوة"

انتم الان تتابعون خبر صواريخ لبنان.. لبيد ينتقد نتنياهو ويدعم "الرد بقوة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 08:16 مساءً - هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الخميس، الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو، بعد الهجمات الصاروخية، التي استهدفت البلاد من لبنان.