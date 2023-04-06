العالم اليوم - إدارة بايدن تكشف أسرار الانسحاب من أفغانستان.. وتقر بالخطأ

انتم الان تتابعون خبر إدارة بايدن تكشف أسرار الانسحاب من أفغانستان.. وتقر بالخطأ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 08:16 مساءً - أعلن البيت الأبيض الخميس أنّه سلّم الكونغرس تقريراً سرّياً طال انتظاره عن انسحاب الولايات المتّحدة من أفغانستان عام 2021، مدافعاً عن مسار هذا الانسحاب الذي أنهى 20 عامًا من المحاولات الفاشلة لهزيمة حركة طالبان.

وقال مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إنّ ما من شيء كان بإمكانه "تغيير مسار الانسحاب" وإنّ "الرئيس (جو) بايدن رفض إرسال جيل آخر من الأميركيين لخوض حرب كان يجب أن تنتهي بالنسبة للولايات المتحدة منذ فترة طويلة".

وأصدر البيت الأبيض ملخص غير سري مؤلف من10 صفحات بشأن الانسحاب، الذي لطالما تعرض لانتقادات شديدة من قبل الجمهوريين.

أهم نقاط الملخص: