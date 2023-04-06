رئيسة تايوان توجه تحذيرا شديد اللهجة للصين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أبريل 2023 08:23 مساءً - قالت رئيسة تايوان تساي إنج وين اليوم الخميس، إنها ستمنع التدخلات الصينية في مياه تايبيه الإقليمية.

وأبلغت وزارة الدفاع التايوانية أمس الأربعاء، أن تشكيل حاملة طائرات "شاندونغ" التابعة للجيش الصيني قد عبرت قناة باشي ومرت عبر المياه الجنوبية الشرقية لجزيرة الصين، لتبدأ تدريب الرحلة الأولى في غرب المحيط الهادئ.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة التايوانية، خلال مسيرة أسطول "شاندونغ"، كانت القوات البحرية والجوية التايوانية، وكذلك أنظمة الرادار الأرضية، تراقب من كثب.

وبعد زيارة تساي لأمريكا، قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم الخميس، إن الجيش يعارض بشدة أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، ويعارض فرار زعماء تايوان إلي الولايات المتحدة بأي اسم ولأي سبب، ويعارض بشدة انتهاك الولايات المتحدة لمبدأ الصين الواحدة و الثلاث بيانات الصينية الأمريكية المشتركة للتعاون مع الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني.