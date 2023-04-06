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مدفعية العدو تقصف أطراف جنوب لبنان

قصفت مدفعية العدو الصهيوني بعدد من القذائف الثقيلة من مواقعها عند الحدود مع لبنان في القطاع الغربي، اليوم الخميس، أطراف بلدتي القليلة والمعلية، في قضاء صور جنوب بيروت. مدفعية العدو تقصف أطراف جنوب لبنانقصفت مدفعية العدو الصهيوني بعدد من القذائف الثقيلة من مواقعها عند الحدود مع لبنان في القطاع الغربي، اليوم الخميس، أطراف بلدتي القليلة والمعلية، في قضاء صور جنوب بيروت. وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية ان المنطقة شهدت إطلاق عدد من صواريخ "الكاتيوشا" مصدرها الأراضي اللبنانية في منطقة القطاع الغربي. واضافت الوكالة أن أصوات الصواريخ تسمع في المنطقة كما الرد المدفعي الصهيوني، وأن مدفعية العدو قصفت أطراف القليلة والمعلية ووادي زبقين.

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