العالم اليوم - بعد الانكماش..البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد أوكرانيا في 2023

انتم الان تتابعون خبر بعد الانكماش..البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد أوكرانيا في 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 09:22 مساءً - رفع البنك الدولي، الخميس، توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي لعام 2023 في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى إلى 1.4 بالمئة من 0.1 بالمئة وفقا لتوقع سابق، مشيرا إلى تحسن التوقعات لكل من روسيا وأوكرانيا على الرغم من الحرب المستمرة بينهما.

وتشير التوقعات، التي صدرت قبل أيام من عقد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اجتماعاتهما السنوية في الربيع، إلى نمو الاقتصاد الأوكراني 0.5 بالمئة هذا العام بعد انكماش مذهل بلغ 29.2 بالمئة في عام 2022 الذي بدأت فيه روسيا حربها ضد أوكرانيا.

وقال البنك الدولي "صحيح أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها أوكرانيا نتيجة الغزو هائلة، لكن إعادة فتح موانئ أوكرانيا على البحر الأسود واستئناف تجارة الحبوب، بالإضافة إلى الدعم الكبير من المانحين، يساعد في دعم النشاط الاقتصادي هذا العام".

وانكمش الاقتصاد الروسي 2.1 بالمئة العام الماضي وهي نسبة أقل بكثير من انكماش بنسبة 3.5 بالمئة توقعها البنك الدولي في يناير.

وبالنسبة لعام 2023، توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الروسي 0.2 بالمئة مقارنة بتوقعاته السابقة بانكماش 3.3 بالمئة.

وتضم مجموعة البنك الدولي الإقليمية لمنطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى كل من ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا وكرواتيا وجورجيا وقازاخستان وكوسوفو وقرغيزستان ومولدوفا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وبولندا ورومانيا وروسيا وصربيا وطاجيكستان وتركيا وتركمانستان وأوكرانيا وأوزبكستان.