العالم اليوم - نتنياهو يتوعد بضرب "الأعداء" وأنباء عن تأهب لأيام من القتال

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 10:19 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ستتصرف بحزم ردا على وابل منالهجمات الصاروخية التي تعرضت لها إسرائيل اليوم الخميس.

وأضاف في كلمة بعد الاجتماع الأمني لمجلس الوزراء المصغر: سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنا لعدوانهم.

سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنا لعدوانهم. ندعو إلى تهدئة التوترات وسنعمل بحزم ضد المتطرفين الذين يستخدمون العنف.

ليست لدينا مصلحة في تغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس. عدة أيام من القتال قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل تتأهب لعدة أيام من القتال في لبنان وقطاع غزة.

وذكرت إسرائيل، وفق المصدر نفسه، أنها سترد على الرشقات الصاروخية من جنوب لبنان. من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن "المعارضة الإسرائيلية ستمنح الحكومة الدعم الكامل لرد قاس على إطلاق الصواريخ من لبنان". يأتي ذلك فيما قالت تقارير إعلامية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أمرت سفراءها بنقل رسالة إلى الحكومات المضيفة مفادها أن إسرائيل سترد على إطلاق الصواريخ من لبنان. جاء في التعليمات: "عليك التحدث للتأكيد على أن إسرائيل ستتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن نفسها".

عضو مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي ​​الوزير يسرائيل كاتس: "الوضع يستدعي ردا قاسيا. دولة لبنان تتحمل مسؤولية ما يحدث على أراضيها".

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