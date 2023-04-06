العالم اليوم - أحمد أمين يكشف لسكاي نيوز عربية سر "الصفارة".. ومفاجأة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 10:19 مساءً - يقدم الفنان الكوميدي المصري أحمد أمين في موسم الدراما الرمضاني الحالي مسلسل "الصفارة" الذي يجسد فيه شخصية "شفيق"، المرشد السياحي الذي يسرق "صفارة" أثرية ترجع للملك توت، ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فيهم ما يشاء.

وعاد "أمين" للكوميديا مرة آخرى بعد تقديمه في موسم الدراما الرمضانية الماضي شخصية "عرفات" والتي لاقت نجاحاً كبيراً بعد أن خرج من خلالها من عباءة الأدوار الكوميدية، قبل أن تجذبه "الصفارة" لكي يطل على جمهوره المتعطش للكوميديا. يقول صاحب الـ43 عاماً لـ"دوت الخليج": "في الحقيقة أتبع إحساسي تماماً في اختيار الأعمال وأحاول ألّا أخضع للحسابات والتي أراها مُعطّلة جداً، فأينما وجدت القصة والفكرة الجيدة وفريق العمل الجيد أُقرر تقديم العمل دون التفكير في تصنيفه، فربما تجدني العام المقبل أقدم تاريخي أو أكشن مثلاً".

أكد الكوميديان المصري خريج كلية الفنون الجميلة أن اختيار مسلسل "الصفارة" لموسم الدراما الرمضانية الحالي يأتي بسبب فكرة المسلسل، منوهاً أنّ: "الهدف منه كانت رسالة أحببتها وأحببت توصيلها للجمهور، بدأت بالعمل مع ورشة الكتابة بداية من الفكرة إلى كتابة الحلقات والانتهاء من المسلسل". أريد أن أعود بالزمن فعلا يقول أمين إنه لو امتلك الصفارة سيعود بالزمن بالفعل: "لو امتلكت الصفارة لكي أعود بالزمن إلى الخلف، سأفعل مثلما فعل شفيق في المسلسل". عن مسلسلات الـ10 حلقات والـ15 حلقة والإنتاج الغزير من المنصات على مدار العام، أكد: "تلك الأعمال لا توفر المجهود كما يظن البعض، ولكنه في رأيي يوفّر جودة وإتقان أكبر، خصوصاً في الكوميديا بعيداً عن التطويل، ولذلك أحببت جداً فكرة الـ15 حلقة والتي توفر تنوعاً وأفكاراً جيدة الصنع طوال السنة من خلال التلفزيون أو المنصات". شخصيات متعددة عبر الصفارة يُطل "أمين" في مسلسل "الصفارة" على الجمهور بأكثر من شخصية، كل واحدة منهم لها طبيعة وشكل مختلفين، منوهاً أن "الأمر مُتعب ولكنه ممتع رغم صعوبته، خاصة وأنّ كل تلك الشخصيات هي في النهاية لشخص واحد يجب أن يظل محافظاً على بعض السمات والملامح الداخلية والخارجية للشخصية". لتجهيز لشخصية شفيق البدين كانت تستغرق وقتاً طويلاً للغاية، ولكنني استمتعت بتقديمه وبالتجربة ككل.

يتعاون فريق الكتابة معي منذ سنوات، وهو ما يجعل هناك تفاهم بين فريق العمل كله ويسهّل كل شئ، ويساعدنا على فهم بعضنا بشكل سريع وبأفضل طريقة. توليفة المسلسل يتعاون أحمد أمين في المسلسل مع المخرج علاء إسماعيل، الذي قدّم معه منذ سنوات "حاضر مع المتهم"، واصفاً رحلة التعاون بينهما بأن عنوانها الرئيسي "التفاهم والانسجام، تماماً كلعيبة الكرة اللذين عندما يلعبوا كثيراً مع بعضهم البعض، تراهم متفاهمين ومنسجمين بشكل أسرع، بجانب الصداقة القديمة بيننا".

وعن التعاون مع الفنان الشاب الكوميدي طه دسوقي والذي لفت الأنظار بشدة، أشاد "أمين" به قائلاً: "طه ممثل شاطر وذكي، سعيد أن بدايته كانت معي في أمين وشركاه، واتنبأ له بمستقبل كبير لأنه يمتلك الكثير الذي لم يقدمه بعد، ووجوده بالمسلسل أضاف الكثير، وكنت أستفاد منه وأستند عليه".

مسلسل "الصفارة" من بطولة طه دسوقي وآية سماحة وسامية الطرابلسي وحاتم صلاح ومحمود البزاوي وإنعام سالوسة، من تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش، وإخراج علاء إسماعيل. أحمد أمين.. بطل أكشن؟ كشف أمين أنه ربما يقدم دور أكشن أو تاريخي في العام المقبل، وأشار أنه تلقى عرضا لبطولة فيلم "كلام في سري" من أحد المنتجين لكي يكون أول بطولة سينمائية، لكنه أجل "التفكير فيه لحين الانتهاء من المسلسل". من هو الممثل أحمد أمين؟ اكتسب شهرته في البداية من خلال فيديوهات ساخرة قصيرة عُرفت باسم (30 ثانية) كان يعرضها عبر الإنترنت والتي حققت انتشاراً واسعاً.

قدّم برنامج "البلاتوه" الذي حقق من خلاله انطلاقة كبيرة.

أولى أدواره التلفزيونية كانت في مسلسل "الوصية" مع الفنان أكرم حسني، والذي لفت من خلاله الأنظار بشدة

قدّم دور الدكتور "رفعت إسماعيل" في مسلسل ما وراء الطبيعة الذي عرض مؤخراً على إحدى المنصات العالمية

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