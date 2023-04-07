العالم اليوم - دراسة.. اكتشاف "جبال" بالقرب من لب الأرض

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أبريل 2023 12:22 صباحاً - خلصت دراسة حديثة إلى وجود بقايا تكوينات حجرية، شبيهة بالجبال، قرب لب كوكب الأرض، وهو اكتشاف يسلط الضوء على تفاصيل جديدة حول هذه المنطقة النائية التي تقع على بعد 1800 ميل تحت أقدامنا.

ويمكن أن تساعد الدراسة في تفسير أصل التكوينات الغامضة بالقرب من قلب الأرض والتي حيرت العلماء لسنوات.

جبال ذات ارتفاعات متنوعة من المحتمل أن يكون لب الأرض محاطًا بالبقايا الغارقة لقاع البحر القديم، وهو اكتشاف يكشف عن تفاصيل جديدة حول هذه المنطقة النائية التي تقع على بعد 1800 ميل تحت أقدامنا، وفقًا للدراسة، يمكن أن تساعد النتائج في تفسير أصل الحالات الغامضة بالقرب من القلب والتي حيرت العلماء لسنوات.

لفتت سامانثا هانسن، عالمة الجيوفيزياء في جامعة ألاباما إلى إمكانية اعتبار الهياكل على أنها جبال ذات ارتفاعات متنوعة. ومثل الجبال على سطح الأرض، يتغير هذا الهيكل بمرور الوقت ".

تقترح الدراسة الجديدة أن أجزاء من هذه المادة المندمجة قد تغرق على طول الطريق إلى الحافة الخارجية لحدود اللب-الوشاح ، حيث تقوم القوى الجيوفيزيائية بنحتها في نوع من سلسلة جبال تحت الأرض. قالت هانسن في رسالة بريد إلكتروني إلى موقع Motherboard: "كنا نعلم أن مثل هذه الهياكل موجودة في الوشاح السفلي الأدنى". "ومع ذلك، أعتقد أن أكثر ما أثار دهشتي هو مدى وفرة هذه التكوينات. حتى مع المعايير الصارمة التي طبقناها لتحديد النتائج القوية، وجدنا أدلة على في جميع أنحاء نصف الكرة الجنوبي ". سنوات من البحث كان العلماء قد بحثوا الأمر لسنوات طويلة، لكن هانسن وزملاؤها طبقوا مجموعة بيانات فريدة وتقنية لفحوص زلزالية جديدة على أبحاثهم. تُظهر أرصاد أنتاركتيكا هذه التكوينات عند حدود الوشاح الأساسي يمكن أن تكون رفيعة نسبيًا، وتمتد لأميال قليلة فقط في بعض المناطق، على الرغم من أن هذه المناطق كثيفة للغاية.

تعتقد هانسن أن ما عرف عن مناطق السرعة المنخفضة يتناسب مع كونها مكونة من قشرة المحيطات المترسبة تحت مناطق الاندساس.

أضافت هانسن: "يوفر بحثنا روابط مهمة بين بنية الأرض الضحلة والعميقة والعمليات الشاملة التي تقود كوكبنا".

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