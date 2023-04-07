اليابان تعلن تحطم طائرة عسكرية على متنها 10 أفراد

جدة - نرمين السيد - قال خفر السواحل اليابانى، إن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش تحمل طاقمها المكون من 10 أفراد سقطت وتحطمت قبالة جزيرة فى اليابان. وأوضح خفر السواحل، أن المروحية من طراز "يو إتش -60 بلاك هوك" تابعة لقوات الدفاع الذاتى البرية.

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