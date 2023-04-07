هولندا تنشر 150 جنديًا فى هذه المنطقة لمدة عام

وأًدرت وزارة الدفاع الهولندية بيانًا أوضحت على موقعها الإلكترونى، أوضحت فيه أن هذه المعلومات الاستخباراتية ستجعل من الممكن مراقبة الوضع الأمنى فى البوسنة والهرسك بشكل أكثر فعالية.
وأضاف البيان أن وحدة المخابرات المكونة من 10 أفراد تغادر فى يونيو المقبل بينما تغادر قوات المارينز فى أكتوبر، وسيكون هذا الانتشار فى البلقان مساهمة هولندا فى قوة الاتحاد الأوروبى فى البوسنة والهرسك.
وتضم قوة الاتحاد الأوروبى كتيبة متعددة الجنسيات تتكون من حوالى 1000 جندى ووتتمركز القوة فى البلقان للرد على الحوادث.
وأشار البيان إلى أن الهدف الأساسى للعملية هو الحفاظ على بيئة آمنة ومأمونة.. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء قوة الاتحاد الأوروبى لردع الجهات المزعزعة للاستقرار والتأكد من أن المجتمع الدولى، إذا ما تعلق الأمر بها، سيعمل كجماعة واحدة.
تقدم هولندا أربعة ضباط أركان لقوة الاتحاد الأوروبى منذ يناير الماضى ويتمركز هؤلاء الضباط فى المقر الرئيسى فى سراييفو.
وتقيم القيادة حاليًا الوضع فى البوسنة والهرسك على أنه مستقر نسبيًا.
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