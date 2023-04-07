مطلب فلسطينى عاجل من الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - طالبت فلسطين، أمس الخميس، الولايات المتحدة ودول العالم بالتدخل المباشر والفاعل لوقف الانتهاكات التى ترتكبها إسرائيل بحق المقدسات، خاصة المسجد الأقصى المبارك، وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد والشجب.





وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن ما يجرى بحق المقدسات والمصلين تجاوز كل الخطوط الحمراء، ويدفع بالوضع إلى الانفجار. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المصلى القبلى بـ المسجد الأقصى على مدار اليومين الماضيين، واعتدت على المصلين والمرابطين، بالضرب بالعصى، وبقنابل الغاز والصوت، وبالرصاص المطاطى، ومن العنف المفرط الذى اتبع فى الاقتحام، اشتعلت النيران فى جزء من المصلى، قبل أن يتمكن المصلون والمرابطون من السيطرة عليه ومنع امتداده إلى أجزاء أوسع من المُصلى.

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