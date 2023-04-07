العالم اليوم - في لبنان.. يبعن ضفائرهن لتأمين لقمة العيش!

انتم الان تتابعون خبر في لبنان.. يبعن ضفائرهن لتأمين لقمة العيش! من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أبريل 2023 05:16 صباحاً - تحدثت وسائل إعلام محلية في لبنان عن انتشار ظاهرة بيع شعر الفتيات مقابل الدولار من أجل تأمين لقمة العيش، بعد أن تخطت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حدود المنطق والمعقول.

ويتم تناقل العديد من الأخبار عن أمهات قمن ببيع شعر بناتهن الطويل إلى صالونات التزيين النسائية للاستفادة منه في إطالة التسريحات لدى السيدات اللواتي هن بحاجة للتزيين أو لتسويقه بعد تحويله إلى شعر مستعار لمراكز الأطفال المرضى بالسرطان في المستشفيات المتخصصة في بيروت.

الظاهرة تتوسع

بدأت هذه الظاهرة بالانتشار في مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان التي تتركز في منطقتي البقاع وشمالي لبنان .

توسعت الظاهرة لتنتقل لنساء في عائلات يحتجن لتأمين قوت اليوم خلال شهر رمضان.

قال أحد العاملين في تصنيع الشعر المستعار في مدينة صيدا لموقع دوت الخليج، إن ثمن كل 100 غرام من الشعر الطبيعي يصل الى 30 مليون ليرة (ما يقارب 300 دولار)

قصص حزينة

وقال جميل، أحد مصففي الشعر في بيروت لموقع دوت الخليج إن امرأة قصدته لبيع شعرها مشيراً إلى أنها كانت حادثة حزينة. وأضاف" كان الموقف صادماً ولم أتوقع أن أقص شعرها لهذا السبب".

حادثة أخرى تحدث عنها مصفف شعر في مدينة زحلة في البقاع شرق البلاد فقال" فاجأتني احدى النساء بطلب قص شعر ابنتها الشقراء مقابل مبلغ 50 دولاراً ". وتابع "هي من أغرب القصص التي شاهدتها خلال سنوات ممارستي للمهنة".

وقالت صاحبة صالون تجميل في عكار شمالي لبنان أن هذه الظاهرة بدأت تنتشر بين نساء المخيمات في تلك المنطقة. وأوضحت أن " شعر الفتيات في مخيمات النازحين أكثر طولاً وأن أمهاتهن يبعنه مقابل الدولار".

إنذار مخيف!

وفي سياق متصل أوضح صائب، مالك مصنع لصنع الشعر المستعار "هذه التجارة كانت نشطة في سوريا وقد وصلت حديثاً إلى لبنان، ويباع الشعر بالغرام لتحويله الى خصل تزيين شعر العرائس ويتم الترويج لها لدى مصففي الشعر في لبنان".

وختم صائب حديثه لموقع دوت الخليج " بدأت هذه الظاهرة في لبنان منذ فترة قصيرة عسى ألا تتوسع وتطال أعضاء أخرى من أجساد المواطنين والنازحين من أجل تأمين لقمة العيش".