أوكرانيا: بدء مفاوضات إنهاء الحرب مرهون بـ هذا الشرط

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، كتب ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينكسى، -فى تغريدة له على "تويتر"، أمس الخميس، أن هذا الانسحاب يشمل الانسحاب أيضا من شبه جزيرة القرم.

كما أكد المسئول الأوكرانى: "أى تنازلات إقليمية أو مساومة على حقوقنا السيادية غير مطروحة على الطاولة".

يذكر أن الاتحاد الأوروبى سبق أن قال فى بيان له خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا إن لـ أوكرانيا الحق فى تحرير واستعادة السيطرة على جميع الأراضى داخل حدودها المعترف بها دوليًا، بما فى ذلك القرم.