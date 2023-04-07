الجيش الروسى: مقتل 35 جنديا أوكرانيا على محورى دونيتسك وزابوريجيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، قالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان، إن "الضربات الجوية استهدفت القوات الأوكرانية فى مناطق متفرقة بمدينة أوجليدار بجمهورية دونيتسك ومارفوبول وزاجورن فى مقاطعة زابوريجيا. وأضافت: "إنه تم إحباط محاولة هجوم مضاد نفذتها القوات الأوكرانية فى اتجاه بلدات فوديان ونيكولسكوى فى جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم القضاء على 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مدرعتين وسيارتين ومدفعى هاوتزر.

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