الطيران الإسرائيلى يشن غارات على قطاع غزة وجنوب لبنان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى إن سلاح الجو قصف بنية تحتية للمقاومة الفلسطينية فى جنوب لبنان، مشددا على أنه لن يسمح لها بالعمل انطلاقا من لبنان.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرئيلية كذلك بأن المتحدث باسم جيش الاحتلال حمل لبنان المسؤولية عن كل الصواريخ التى تطلق من أراضيها.
وقال موقع "خدشوت هشيتخ" الإسرائيلى إن الهجوم الإسرائيلى استهدف مدينة صور اللبنانية، وتم قصف موقعين بستة صواريخ.
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