خارجية فرنسا بعد عنف الاحتلال: لابد من احترام الأماكن المقدسة

جدة - نرمين السيد - وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن "فرنسا تحث على الامتناع عن أى عمل من شأنه أن يزيد العنف".

وأعربت فرنسا مجددا عن "قلقها"، داعية "الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء إلى الوفاء بالتزاماتهم التى تعهدوا بها فى العقبة وشرم الشيخ".

وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: "فى هذه الفترة من الأعياد الدينية، تدعو فرنسا جميع الأطراف إلى أقصى قدر من ضبط النفس وتجنب أى عمل من شأنه تأجيج تصاعد العنف".

وقد اقتحمت الشرطة الإسرائيلية ليل الثلاثاء المسجد الأقصى لطرد من وصفتهم بـ"مثيرى الشغب" وأوقفت أكثر من 350 شخصا فى الحرم القدسى. فيما قصفت طائرات إسرائيلية قطاع غزة فى ساعة مبكرة من صباح الأربعاء عقب إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.