المملكة المتحدة وفرنسا تؤكدان أهمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

جدة - نرمين السيد - ونقل الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، بيان بريطانيا العظمى وفرنسا، فى الذكرى الخامسة والعشرين للمعاهدة، الذى أشار إلى أنهما كانتا أول دولتين حائزتين للأسلحة النووية تصدقان على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

ولفت البيان إلى التزامهما الراسخ "بعدم إجراء أى تفجير تجريبى لسلاح نووى أو أى تفجير نووى آخر، وحظر ومنع أى تفجير نووى من هذا القبيل فى أى مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها".

وأعرب البيان عن قلق المملكة المتحدة وفرنسا إزاء إعلان روسيا أنها ستضمن استعدادها لإجراء تجربة نووية، مشيرا لأهمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التى وقعتها وصدقت عليها روسيا.

وأضاف البيان أن "فرنسا والمملكة المتحدة تريدان إعادة تأكيد دعمهما القوى والمستمر لإضفاء الطابع العالمى على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وبدء نفاذها، بهدف جعل الوقف الاختيارى الطوعى ملزمًا قانونًا والذى يحظى بقبول عالمى تقريبًا".

وأشار البيان إلى أنه "على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، قدمت فرنسا والمملكة المتحدة الدعم السياسى والفنى والمالى لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ودعمتا تشغيل نظام المراقبة الدولى لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".

وتابع: "تظل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أكثر أهمية من أى وقت مضى، كما تظل فرنسا والمملكة المتحدة عازمتين على مواصلة حماية المعاهدة وإضفاء الطابع العالمى عليها".