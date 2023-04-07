العالم اليوم - الترقب لبيانات الوظائف الأميركية يخيم على تداولات الدولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أبريل 2023 10:19 صباحاً - تحرك مؤشر الدولار على ثبات تقريبا في تداولات الجمعة بعد أداء ضعيف في تداولات الخميس تزامنا مع تحوط المستثمرين وتقييمهم لمدى تأثير بيانات وظائف القطاع غير الزراعي التي تصدر الجمعة على سياسة الفيدرالي الأميركي وعلى حركة الأسواق.

وسيأتي تقرير بيانات وظائف القطاع غير الزراعي المرتقب في أعقاب بيانات مخيبة للتوقعات لقطاع التصنيع والخدمات من معهد إدارة التوريدات وبيانات توظيف القطاع الخاص الأربعاء.

وكان رئيس الفيدرالي في سانت لويس "جيمس بولارد" قد قلل من تأثير الضغوط المالية على التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

وقال "بولارد" إنه بالرغم من صعوبة الضغوط المالية، فإنها تساعد في خفض مستوى معدلات الفائدة.

وتشير توقعات المستثمرين على موقع CME FedWatch حاليا إلى تقارب بين احتمالية رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس وبين تثبيتها في القرار المقبل، مع اتجاه الأسواق لتوقع خفض الفيدرالي لمعدل الفائدة خلال هذا العام وليس العام المقبل كما كان متوقعا.

وخلال الجلسة تحرك مؤشر الدولار في حدود ضيقة بعد تراجعه في وقت سابق إلى أقل مستوى في شهرين لأسباب من بينها انخفاض عوائد سندات الخزانة.

وارتفع الدولار 0.4 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 131.765 ين.

وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للمخاطر 0.7 بالمئة إلى 0.6679 دولار و1.1 بالمئة إلى 0.6251 دولار على التوالي.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2451 دولار، في حين ارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0931 دولار.