جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدفاع اللبنانى موريس سليم، اليوم الجمعة، أن الجيش جاهز للتصدى لأى عدوان، محذرًا من أن التصعيد فى الجنوب يشكل تهديدا للاستقرار، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأشار إلى أن وزارة الدفاع اللبنانية تتعاون مع قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل"، حفاظًا على الاستقرار بالجنوب. وشن الطيران الحربى الإسرائيلى هجمات جوية متزامنة على أهداف فى قطاع غزة وجنوب لبنان، فجر اليوم الجمعة، ردًا على إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل، أمس الخميس. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، إن سلاح الجو قصف بنية تحتية للمقاومة الفلسطينية فى جنوب لبنان، مشددًا على أنه لن يسمح لها بالعمل انطلاقًا من لبنان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع اللبنانى: الجيش جاهز للتصدى لأى عدوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.