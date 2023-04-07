الاحتلال الإسرائيلى ينصب حواجز ويغلق طرق القدس القديمة

جدة - نرمين السيد - كما عزز الجيش الإسرائيلى قواته البرية النظامية فى منطقة قطاع غزة. وشن الطيران الحربى الإسرائيلى هجمات جوية متزامنة على أهداف فى قطاع غزة وجنوب لبنان، فجر اليوم الجمعة، ردًا على إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل، أمس الخميس.

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