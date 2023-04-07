الخارجية اللبنانية: القصف الإسرائيلى يشكل انتهاكا لسيادتنا

جدة - نرمين السيد - وحذرت الخارجية اللبنانية، من أن عدوان إسرائيل يهدد الاستقرار فى الجنوب اللبنانى.

وشن الطيران الحربى الإسرائيلى هجمات جوية متزامنة على أهداف فى قطاع غزة وجنوب لبنان، فجر اليوم الجمعة، ردًا على إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل، أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، إن سلاح الجو قصف بنية تحتية للمقاومة الفلسطينية فى جنوب لبنان، مشددًا على أنه لن يسمح لها بالعمل انطلاقًا من لبنان.