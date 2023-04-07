اليونيفيل تطالب لبنان وإسرائيل بوقف التصعيد على طول الخط الأزرق

جدة - نرمين السيد - كما أعلن اليونيفيل أنه يتواصل مع مختلف الأطراف من أجل التهدئة بجنوب لبنان.

ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع اللبنانى موريس سليم، اليوم الجمعة، أن الجيش جاهز للتصدى لأى عدوان، محذرًا من أن التصعيد فى الجنوب يشكل تهديدا للاستقرار.

كما أشار سليم، إلى أن وزارة الدفاع اللبنانية تتعاون مع قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل"، حفاظًا على الاستقرار بالجنوب.

وشن الطيران الحربى الإسرائيلى هجمات جوية متزامنة على أهداف فى قطاع غزة وجنوب لبنان، فجر اليوم الجمعة، ردًا على إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل، أمس الخميس.